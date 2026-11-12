Neuquén inauguró el primer Centro de Práctica Simulada

Un espacio impulsado a través de Emplea Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa inauguró el primer Centro de Práctica Simulada de Neuquén, un espacio que permitirá capacitar a trabajadores, estudiantes y personas que buscan empleo mediante tecnología de última generación, realidad virtual y simuladores.

El establecimiento forma parte del programa Emplea Neuquén y cuenta con cuatro salas de realidad virtual y cuatro simuladores mecánicos para realizar prácticas en áreas como electricidad, seguridad laboral, logística, mantenimiento, hotelería y tecnología. También permitirá entrenarse en el manejo de autoelevadores, retroexcavadoras y camiones, además de practicar técnicas de soldadura.

El centro tendrá capacidad para desarrollar unas 1.920 prácticas mensuales y ofrecerá capacitaciones certificadas por el Consejo Provincial de Educación.

Durante la inauguración, Figueroa destacó la importancia de preparar mano de obra local para responder a las demandas del sector productivo y aseguró: “No vamos a descansar hasta que todos los neuquinos sientan que están viviendo mejor”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de YPF, Fundación YPF, la empresa Innovae y organizaciones sindicales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación e inserción laboral en toda la provincia.