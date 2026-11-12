Rincón: creció el caudal del río Colorado y piden no acercarse a las orillas

El agua puede desbordar la ribera, se aconseja no permanecer en las orillas del río

En Buta Ranquil la medición del caudal del río Colorado creció mucho en las últimas horas y por eso se activó el Comité de Emergencias de la localidad de Rincón de los Sauces.

Los vecinos de la zona ribereña ya notaron que creció el caudal. Los registros informados por COIRCO muestran una tendencia hacia la suba. La medición de 431 m³ por segundo encendió la alerta de las autoridades locales de Rincón, que siguen de cerca la evolución del comportamiento del río.

La proyección indica que el caudal podría ubicarse entre los 460 y los 500 m³/s en las próximas horas. Se trata de valores elevados que requieren atención, especialmente en las zonas cercanas a las márgenes y en sectores que podrían quedar expuestos ante una eventual expansión del cauce.

Las recomendaciones para los vecinos

Desde el Comité Municipal de Emergencias difundieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos mientras continúa el aumento del caudal.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar permanecer en las orillas del río.

Mantenerse alejados de sectores bajos y zonas próximas al cauce.

Prestar atención a la evolución del nivel del agua.

Respetar las indicaciones de las autoridades.

El municipio informó que la situación permanece bajo monitoreo permanente, en coordinación con los datos proporcionados por COIRCO.