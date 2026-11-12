ATEN Cutral Co y Plaza Huincul llevará al plenario la moción de 48 horas de paro

El gremio docente tendrá un plenario mañana para definir los pasos a seguir

Se realizó esta mañana la asamblea de la seccional de Plaza Huincul y Cutral Co, con amplia participación de mujeres y hombres que ejercen la docencia.

Al final, Ángel Salazar, secretario gremial provincial, destacó que las asambleas son muy numerosas en toda la provincia y se lo atribuó “al contexto económico, demandamos, tenemos la necesidad de recomponer el salario”, dijo.

Y explicó que ATEN ya tuvo una reunión con el gobierno provincial, que llevó una propuesta que se consideró insuficiente en las asambleas docentes.

El gremio no ha tenido una nueva convocatoria por lo que se realizará mañana un plenario para votar nuevamente paro de actividades. Qué días y en qué fechas todavía no se sabe, pero Cutral Co votó un paro de 48 horas.