Fiscalía investiga si la persona fallecida cerca de Picún Leufú es Amadore

El cuerpo está en avanzado estado de descomposición pero guarda alguna similitud con el hombre desaparecido en barrio Progreso

Un hombre apareció a pocos kilómetros de Picún Leufú, en el paraje Rankil Co y tiene algunas similitudes con el hombre desaparecido en el barrio Progreso hace unas dos semanas.

El cuerpo encontrado está en avanzado grado de descomposión por lo que la autopsia demorará varios días pero fuentes cercanas a la investigación aseguraron que una de las hipótesis más firmes es que podría tratarse de David Celestino Amadore.

La búsqueda de Amadore comenzó formalmente el 3 de noviembre con la publicación de la policía del Neuquén de su foto y sus características pero no se sabía de él desde el 29 de octubre.

El hombre, de 25 años, fue visto por última vez en la calle Polidoro Hernández 41, en el barrio Progreso. Días después sus allegados pidieron cámaras a negocios y viviendas de los alrededores para establecer con quién estaba y hacia donde fue.

El cuerpo que se investiga fue encontrado sin vida ayer miércoles, pasadas las 16, en la ruta 17, entre Plaza Huincul y Picún Leufú, en inmediaciones de Rankil Co.