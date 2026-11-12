Agonica victoria de Pérfora frente a Petrolero Argentino en el clásico de básquet

En la última jugada un tripo de Julian Ruiz le dió la victoria al Verde

Por la última jornada de la fase regular del Pre Federal de Básquet, Pérfora recibió a Petrolero como local en el Oscar Piti Claris con un marco de público digno de un clásico. A falta de 30 segundos, Petrolero ganaba por 7 puntos pero Pérfora encontró la victoria en las manos de Julian Ruiz.

La primera mitad estuvo igualada, Pérfora tomó las riendas del primer cuarto para cerrarlo a su favor por 22 a 20 pero en el segundo cuarto, Petrolero salió un poco más despierto y daba vuelta la situación. Finalmente el primer tiempo 39 a 41 a favor de Petrolero.

La segunda mitad fue igual de interesante que la primera, Pérfora entró mejor a la cancha y con un parcial de 18 a 11 tomó ventaja nuevamente en el marcador por 57 a 52. Los últimos 10 minutos de partido tuvieron de todo, Petrolero tomaba ventaja en el marcador logrando tener 7 puntos de ventaja a falta de 30 segundos para el final. Pedro Emilio convirtió 2 triples y sumado al doble y falta de Nahuel Vicentin, Pérfora igualaba el partido en 76 iguales a falta de 16 segundos.

Con una buena defensa de Pérfora en la última jugada, la pelota quedó en manos de Julian Ruiz que esperó que se consumieran los pocos segundos que quedaban para meter un triple y poner el 79 a 76 en el marcador para el local. La jugada se revisó y Petrolero tuvo la ultima posesión para igualar el partido. El lanzamiento de tres de De la Rúa tocó el aro pero no ingresó y la victoria fue para el Verde.