Plaza Huincul fue sede de un encuentro regional de Newcom

Con la participación de las delegaciones de Las Lajas, Atardecer Feliz y la escuela municipal de Plaza Huincul

Plaza Huincul fue escenario de un encuentro deportivo de Newcom destinado a las categorías +50 y +60 mixtos, y femenino +50. La actividad reunió a equipos de distintas localidades en una jornada de competencia, recreación e integración.

El certamen contó con la participación de las delegaciones de Las Lajas, Atardecer Feliz y la escuela municipal de Plaza Huincul, que compartieron distintos encuentros deportivos.

La propuesta estuvo orientada a promover la práctica del Newcom entre las personas adultas mayores, generando espacios de participación y fortaleciendo los vínculos a través del deporte.