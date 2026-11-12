El Hogar Crecer celebró sus 35 años de trayectoria en Cutral Co

la Municipalidad de Cutral Co hizo entrega de una heladera para contribuir al funcionamiento diario de la institución.

El Hogar Crecer celebró sus 35 años de trabajo y acompañamiento a personas con discapacidad con un desayuno compartido, presentaciones artísticas y el tradicional corte de torta.

La institución funciona como centro de día y actualmente recibe a 17 jóvenes y adultos de entre 22 y 45 años, quienes asisten en dos turnos y encuentran un espacio de contención, aprendizaje, integración y encuentro.

Durante la celebración, la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo, destacó el recorrido de la institución y expresó: “Son 35 años de trabajo y aprendizaje, de esfuerzos y, sobre todo, de garantizar el cuidado de las personas con discapacidad”.

Por su parte, la directora del Hogar, Liliana Sáez, resaltó la importancia que tiene este espacio en la vida cotidiana de quienes concurren y compartió una frase que refleja el vínculo construido: “Cuando el transporte llega a sus hogares a buscarlos es la felicidad de ellos”.

En el marco del aniversario, la Municipalidad de Cutral Co hizo entrega de una heladera para contribuir al funcionamiento diario de la institución.