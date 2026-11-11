Petrolero y Rivadavia reciben al torneo nacional de selecciones de Liga sub13 y sub15

Viajan chicos de todo el país, los podés ver hoy en cancha de Petro, a las 17 h hay transmisión de 299 Deportes

Chicos de todo el país juegan desde hoy en la cancha de Petrolero, Rivadavia y en las subsedes de Neuquén y Zapala. Se trata de selecciones con los mejores jugadores de cada Liga regional y por supuesto, participa LIFUNE.

En la zona de la Comarca Petrolera, se realizarán hoy dos encuentros en el estadio 30 de Septiembre. Será a las 16 h el partido de sub13 entre la liga de Chubut y la liga Rosarina de Fútbol.

A las 18 h y con transmisión de 299 Deportes, jugarán Liga del Valle de Chubut y Liga Reconquistense de Fútbol (de Reconquista).

Los partidos de esta fase clasificatoria seguirá este jueves y viernes y luego el torneo se traslada a Neuquén.

Ayer se realizó un acto de inauguración con la presencia de Javier Treuque, del Consejo Federal de Fútbol, el intendente de Zapala, Carlos Koopman y el presidente de Lifune, Nestor Mingot.

Koopman destacó que siempre que haya una actividad van a apoyar. “Zapala es una ciudad futbolera y fierrera. Desde que soy intendente le destino muchos recursos al deporte, hay 35 escuelas deportivas municipales y dos clubes grandes. Esta competencia genera actividad económica, por eso estamos muy contentos. Cada pesito que se pueda sumar es importantes en estas épocas complejas”, dijo.

En tanto Treuque agradeció a Lifune por organizar el torneo. “Para nosotros es importante desarrollar este torneo en la provincia de Neuquen”, y contó que “años atrás otras provincias que podían organizar eventos deportivos y ahora le toca a Neuquén. Cada evento genera una expectativa distinta en la ciudad. Estamos agradecidos de hacer torneos de impacto juvenil. Vienen de Jujuy, de Santa Cruz, de Rosario”.

Mencionó también que “hay chicos que no salen de su provincia y hoy viajan más de 1000 km. Apostamos a que sigan creciendo con la convivencia con otros equipos, con otras provincias” y prometió que alguna vez estas selecciones estarán en el predio AFA.