Huincul: Suspenden a empleada municipal por utilizar una camioneta oficial en una situación familiar

La mujer admitió su error, fue suspendida y sufrirá un quite en su salario

El uso de la camioneta para viajar a Vista Alegre que realizó una empleada municipal de Plaza Huincul derivó en un escrache en Centenerio y una dura sanción disciplinaria.

En la jornada de ayer trascendió en un grupo de Facebook de la localidad de Centenario que se dedica a los escraches y denuncias anónimas, que una camioneta de la Municipalidad de Plaza Huincul era utilizada con los logos tapados.

El vehículo tenía papeles con cinta adhesiva sobre los logos, que se salieron en el viaje por la ruta 7. La situación se hizo viral en las redes y grupos de Plaza Huincul y el municipio tomó rápida intervención.

Por la foto se identificó a la camioneta, que pertenece al sector de Cultura. La persona responsable, una empleada municipal de planta, admitió su equivocación y fue sancionada por lo que establece la normativa para empleados municipales de Plaza Huincul.

El intendente Claudio Larraza dispuso una suspensión y quita salarial. La mujer explicó que el día domingo murió un familiar y no tenía como viajar a Vista Alegre al sepelio y por eso utilizó la camioneta, que le tapó los logos pensando que la situación iba a pasar desapercibida.