En tiempo de mucha violencia se dictará una capacitación sobre bullying

La cita es el 20 de noviembre en el Centro Cultural José Rioseco

El diálogo y las herramientas pedagógicas serán vitales para afrontar las crisis de violencia y acoso que se viven en las escuelas de la comarca petrolera.

Es por ello que cobra mayor relevancia la capacitación que dará Liliana González, reconocida psicopedagoga, escritora y conferencista.

El encuentro será en el Centro Cultural José Héctor Rioseco el próximo 20 de noviembre. Se denominó a la formación “El bullying, una cuestión de familia y escuela”.

El curso otorga puntaje docente y se pueden inscribir en este enlace

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUmjk6BKXd80giE7wvdVnE0nGNcSOArTh2LghbnrqRTOa28Q/viewform?pli=1