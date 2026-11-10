“Viento Sureño” representa a Cutral Co en los festejos por el Día de la Tradición en Neuquén

La delegación llevará su propuesta artística y representará a la comunidad cutralquense

El taller municipal de folclore para adultos mayores “Viento Sureño”, de Cutral Co, viajará a la ciudad de Neuquén para participar de las actividades organizadas en el marco del Día de la Tradición.

Este mediodía, 28 integrantes de Viento Sureño, el Taller Municipal de Folclore para Adultos Mayores de Cutral Co, partieron desde la Casa de la Historia rumbo a la ciudad de Neuquén para participar de un encuentro por el Día de la Tradición en el Patio Cultural Bouquet Roldán. La delegación viajó acompañada por la profesora Agustina Quiroga.

Antes de la partida, la ubsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, destacó: “Este grupo se formó en 2016 y hace tres años lleva el nombre de Viento Sureño. Recibimos la invitación y hoy estamos acompañándolos antes de su viaje, donde compartirán una hermosa jornada con otros grupos de adultos mayores”.

Por su parte, la profesora Agustina Quiroga expresó la alegría del grupo por volver a participar de una actividad fuera de la ciudad después de más de dos años. “Están felices de poder viajar nuevamente”, contó, y explicó que la jornada incluirá un almuerzo compartido y presentaciones de danza desde las 15 horas, mientras que Viento Sureño tendrá su actuación a las 18 horas.

El grupo forma parte de los espacios culturales impulsados por el municipio, que promueven la participación de los adultos mayores y generan ámbitos de encuentro, aprendizaje y expresión a través del folclore.