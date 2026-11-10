Maximiliano Roly Navarrete ganó la primera jornada de la Vuelta Al Valle que organizan en Allen

Se disputó la primera ronda de la Vuelta del Valle, que comenzó este domingo y seguirá hasta el 15 de noviembre por múltiples caminos del Alto Valle rionegrino.
En la prsentación, Maximiliano Roly Navarrete quedó en el primer lugar junto al equipo Shania. El primer recorrido fue por Regina, luego se irá a Allen y Guerrico y habrá tramos por Cipolletti y El Cuy.
Esta fue la clasificación del día 1:
🥇 1° Shania – 6m 24s
🥈 2° JC Competición – 6m 28s 18
🥉 3° Jeremías Competición – 6m 28s 87
Y estos son los primeros líderes:
🏆 General: Maximiliano Navarrete
🚴 Sub 23: Lorenzo Heredia
💪 Allense: Nicolás Traico