Sin milagro, Rivadavia no pudo clasificar. Así serán los cruces de Copa Neuquén ¿con quién juega Alianza?

Finalmente se cumplieron todos los partidos de la fase de grupos de Copa Neuquén, que se habían suspendido debido a la lluvia.
Rincón de los Sauces quedó como mejor clasificado, con puntaje ideal y mayor diferencia de gol tras ganarle a Añelo por 2 a 1 y relegó al segundo lugar a Unión de Zapala. En el tercer lugar de la tabla general está Patagonia y Alianza de Cutral Co clasificó como cuarto.
La tabla continuó con San Lorenzo quinto, Maronese sexto, Río Grande séptimo y San Patricio del Chañar le ganó 10 a 0 a Esperanza y quedó en la octava posición.
Así las cosas, estos son los cruces, que se juegan a partido único
Rincón vs Añelo
Unión de Zapala vs Confluencia
Patagonia vs Pacífico
Alianza vs Eucalipto Blanco
San Lorenzo vs Don Bosco
Maronese vs Atlético Neuquén
Rio Grande vs Vecinal
San Patricio vs Independiente.