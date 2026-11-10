Neuquén recibió más de 20 mil turistas durante el fin de semana largo

Las fiestas populares y el turismo de cercanía impulsaron la actividad en distintas localidades

La provincia registró una ocupación promedio superior al 60% y un movimiento económico estimado en más de 8 mil millones de pesos. Las fiestas populares y el turismo de cercanía impulsaron la actividad en distintas localidades.

Neuquén recibió más de 20 mil turistas durante el último fin de semana largo, con una ocupación promedio superior al 60% y un impacto económico estimado en más de 8 mil millones de pesos, según datos preliminares de la Subsecretaría de Turismo provincial.

Uno de los factores destacados fue la demanda espontánea: los viajes decididos a último momento permitieron incrementar más de un 30% las previsiones iniciales de ocupación.

Entre los destinos elegidos se encontraron San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Aluminé, Caviahue, Zapala y Piedra del Águila.

La Fiesta Ceferiniana, en Junín de los Andes, y la Fiesta Provincial de la Trucha Marrón, en Piedra del Águila, fueron algunos de los principales atractivos de la agenda.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que estas celebraciones generan movimiento en alojamientos, comercios y establecimientos gastronómicos. Además, anticiparon un calendario de más de 70 fiestas populares para la temporada de verano, con el objetivo de fortalecer el turismo y las economías regionales.