En la EPET N° 10 se preparan para la Expo Técnica 2026

La tradicional muestra de la escuela huinculense podrá visitarse la semana entrante.

La EPET N° 10 General Enrique Mosconi prepara la muestra anual para el próximo lunes 16 de noviembre. De esta maneera conmemorará el día de la enseñanza técnica.

La propuesta está prevista para que se pueda visitar en dos horarios: de 9 a 13:30 y de 17 a 21. Las y los estudiantes mostrarán los proyectos que elaboraron junto a los docentes, a lo largo de todo el año. El principal objetivo es que se pueda visibilizar la tarea que este establecimiento lleva adelante.

El jefe general del taller Rodrigo Ferreyro explicó que los visitantes encontrarán “con shows de los chicos, muchos trabajos de los estudiantes y de los docentes. También va a estar parte de dibujo, nos vamos a encontrar con distintos proyectos”.

“La idea de la expo es para para que la comunidad vea el trabajo que la escuela, la institución viene a haciendo. Por suerte este año hemos tenido un montón de logros, en base a los proyectos que los chicos han participado”, apuntó. Luego señaló que es para que “tengan en cuenta que el estudiante que elige una escuela técnica transita doble jornada, tres veces por semana y es un montón de horas en que los chicos están dentro de la escuela y está bueno que se visibilice lo que ellos trabajan durante el año”.

Por otra parte, explicaron que la matrícula es muy amplia y de eso obliga a repartir las clases en tres turnos. “Es mucho el trabajo que se ha venido armando desde principio de año y bueno, y en este último tiempo los chicos de estas últimas semanas que son de preparación trabajan a full”, dijo la docente Laia Buchini.

Para montar la expo, se vienen en horarios rotativos, van armando grupos y horarios para poder trabajar. Lo hacen desde sus casas como para poder avanzar.

La actividad es totalmente gratuita y abierta.