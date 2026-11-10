Recuperaron una moto con pedido de secuestro en Picún Leufú

Fue en un operativo de rutina en las Rutas 237 y 17.

Como parte de un operativo de prevención y asistencia al turista, el personal de la comisaría 9.ª de Picún Leufú logró detectar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente.

El procedimiento tuvo lugar sobre la intersección de las rutas Nacional 237 y Provincial 17, donde efectivos policiales realizaban tareas de identificación y control vehicular destinadas a promover una circulación segura.

Durante la verificación de una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, marca Motomel, a través de los sistemas informáticos nacionales y provinciales, se constató que el rodado presentaba un requerimiento judicial de secuestro, vinculado a una investigación en curso.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro preventivo del vehículo y a la demora de su conductor, quien además carecía de la documentación correspondiente.

Durante el procedimiento se secuestró un arma de acción neumática (aire comprimido), tipo pistola, que fue entregada voluntariamente por el involucrado.

Tras las actuaciones correspondientes y la intervención de la Fiscalía Única de la circunscripción judicial de La Comarca, se dispuso la notificación de la imputación penal y la libertad supeditada del hombre, mientras se instruye un legajo judicial por presunto encubrimiento.