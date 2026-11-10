Plaza Huincul activa un operativo preventivo ante la llegada de El Niño

Podría generar lluvias por encima de lo normal en la región de la Comarca.

El Comité de Contingencia Climática de Plaza Huincul puso en marcha un operativo preventivo ante la posible incidencia del fenómeno climático El Niño, que podría generar lluvias por encima de lo normal en la región de la Comarca.

A través de un comunicado difundido este martes 10 de noviembre, el organismo informó que comenzó a desarrollar tareas en territorio con el objetivo de identificar posibles zonas de riesgo, organizar los recursos disponibles y coordinar los mecanismos de respuesta frente a distintas contingencias meteorológicas.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un proceso natural asociado al calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que provoca modificaciones en los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas partes del mundo. En este contexto, los pronósticos anticipan condiciones de mayor humedad y lluvias superiores a los registros habituales para la región.

Como parte de las acciones preventivas, el Comité difundió una serie de recomendaciones para que los vecinos preparen un kit de emergencia ante eventuales situaciones que requieran una evacuación o la interrupción de servicios.

Entre los elementos considerados indispensables se encuentran agua potable, alimentos no perecederos y enlatados, linterna con pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, medicación habitual, dinero en efectivo, artículos de higiene personal y un teléfono celular con carga.

Asimismo, desde el organismo recordaron la importancia de prestar atención a los niveles de alerta emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional ante lluvias y tormentas, y seguir las recomendaciones correspondientes a cada situación.

Ante una emergencia, los vecinos pueden comunicarse con los siguientes organismos:

Defensa Civil: 103 / 299-535-1490.

103 / 299-535-1490. Bomberos: 100.

100. Policía: 101.

101. Desarrollo Social: 299-570-5168.

299-570-5168. Emergencias Médicas: 107.

Desde el Comité de Contingencia Climática remarcaron la importancia de la prevención y la organización comunitaria para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles eventos meteorológicos.