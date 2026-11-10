Plaza Huincul: convocan a emprendedores a una charla sobre líneas de financiamiento

En la sede de la subsecretaría de Capacitación

La Municipalidad de Plaza Huincul invita a emprendedores locales a participar de una charla informativa sobre líneas de financiamiento disponibles para impulsar y fortalecer sus proyectos.

El encuentro tiene como objetivo acercar herramientas de apoyo, brindar asesoramiento y dar a conocer nuevas oportunidades para quienes buscan hacer crecer sus emprendimientos.

La actividad se realizará el miércoles 18 de noviembre, de 14 a 16 horas, en la sede de la subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida del Libertador 517.