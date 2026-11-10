Finalizaron la pintura y demarcación de la rotonda de la Ruta Provincial 17

La Municipalidad de Plaza Huincul concluyó los trabajos de pintura y demarcación de carriles en la nueva rotonda ubicada sobre la Ruta Provincial N° 17, en el acceso norte de la ciudad.
La intervención busca mejorar la organización del tránsito y brindar mayor seguridad vial en un cruce que presentaba importantes dificultades para la circulación diaria.
Desde el municipio recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prestar atención a las indicaciones viales al transitar por el sector.