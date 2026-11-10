Libélula Púrpura invita a un nuevo encuentro de para familiares de personas con Alzheimer en Plaza Huincul

El próximo jueves

El grupo de autoayuda Libélula Púrpura, destinado a familiares de pacientes con Alzheimer, realizará un nuevo encuentro el próximo jueves 12, de 17 a 19 horas, en la biblioteca Juan Benigar de Plaza Huincul.

La propuesta busca generar un espacio de acompañamiento, escucha e intercambio para quienes transitan la experiencia de cuidar a una persona con Alzheimer, brindando herramientas para afrontar las distintas situaciones que surgen en la vida cotidiana.

En esta oportunidad, el encuentro contará con la participación de Florencia Pizurnia, psicóloga, y Omar Pérez, abogado, quienes acompañarán la jornada y aportarán sus conocimientos desde sus respectivas áreas profesionales.

Desde Libélula Púrpura destacan la importancia de construir espacios donde los familiares y cuidadores puedan compartir experiencias, informarse, expresar sus inquietudes y encontrar contención.