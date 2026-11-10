Cutral Co se prepara para vivir la 39° Fiesta Nacional del Tremn Tahuen

Los días 13, 14 y 15 de noviembre

La ciudad de Cutral Co será escenario de tres jornadas a puro folklore con la realización de la 39° Fiesta Nacional del Tremn Tahuen, que reunirá a destacados artistas y exponentes de la música popular argentina.

El encuentro se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre, a partir de las 19, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, con entrada libre y gratuita.

La programación artística tendrá figuras destacadas en cada una de las noches:

Viernes 13: Magui Cullen y Facundo Toro.

Magui Cullen y Facundo Toro. Sábado 14: Los Campedrinos.

Los Campedrinos. Domingo 15: Sergio Galleguillo.

La fiesta, que forma parte de la identidad cultural de la comarca petrolera, volverá a convocar al público en torno a la música, las tradiciones y las expresiones del folklore nacional.