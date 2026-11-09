San Martín de los Andes: denunció amenazas de muerte y el incendio del vehículo de su hermano

Una vecina de San Martín de los Andes denunció una grave situación de amenazas y violencia en su barrio. Según relató, personas a las que vinculó con la presunta venta de drogas la amenazaron con incendiar su comercio y, posteriormente, prendieron fuego el vehículo de su hermano.
De acuerdo con su testimonio, la mujer se encontraba atendiendo el local junto a su bebé cuando recibió las amenazas. La situación generó temor e indignación, especialmente porque, según manifestó, no sería la primera vez que debe atravesar episodios de estas características.
“Estamos cansadas de hacer denuncias”, expresó la vecina, quien cuestionó la falta de respuestas frente a los hechos de inseguridad que, asegura, afectan al barrio.
Además, adelantó que llevará el caso ante la Justicia y que decidió hacer público lo sucedido para visibilizar la problemática y reclamar medidas.