Copelco anunció un corte programado de energía para este martes en Plaza Huincul

La interrupción del suministro está prevista entre las 8:00 y las 10:00

Copelco informó que este martes 10 de noviembre realizará un corte programado de energía eléctrica en Plaza Huincul, debido a trabajos de mantenimiento en líneas de media tensión.

Según el comunicado difundido por la entidad, la interrupción del suministro está prevista entre las 8:00 y las 10:00 horas y alcanzará a los asociados comprendidos en sectores específicos de la ciudad.

Entre los usuarios afectados se encuentran aquellos ubicados en el acceso a exalmacenes de YPF.

Asimismo, la suspensión del servicio alcanzará al sector de usuarios singulares, donde se encuentran Trans Tech, la planta de hormigón de Fagan Servicios y el lavadero IBC Bunker.