El ISSN abrirá la preinscripción para las reservas de verano de su cadena hotelera

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que entre el 11 y el 15 de noviembre estará habilitada la preinscripción online para acceder a las reservas de verano en los establecimientos de su cadena hotelera.
El trámite se realizará exclusivamente a través de la Oficina Virtual y estará destinado a afiliados que no hayan realizado reservas durante las últimas dos temporadas. Este será el único requisito para participar de esta primera etapa.
Una vez finalizado el período de preinscripción, el organismo habilitará la apertura de reservas para el público en general.
De esta manera, los afiliados tendrán la posibilidad de organizar sus vacaciones de verano y acceder a los beneficios de los alojamientos que integran la cadena hotelera del ISSN.