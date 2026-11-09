El servicio de Obstetricia difundió el cronograma de atención en la comarca

El Servicio de Obstetricia del hospital zonal dio a conocer el cronograma de atención previsto para la semana del martes 10 al viernes 13 de noviembre.
La propuesta contempla la presencia de profesionales de Obstetricia en distintos nodos y centros de salud de la región, con el objetivo de garantizar el acceso a controles y consultas vinculadas con la salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con el cronograma difundido, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:
Martes 10 de noviembre
- Nodo Pampa: licenciada Valenzuela.
- Consultorio hospital: licenciada Leyes.
- CAPS Brentana: licenciada Guzmán.
Miércoles 11 de noviembre
- Nodo Pampa: licenciada Sacomandi.
- CAPS Centenario: licenciada Espinosa.
- CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
- CAPS Peñi Trapún: licenciada Guzmán.
Jueves 12 de noviembre
- Nodo Otaño: licenciada Di Tomaso.
- CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
- CAPS Brentana: licenciada Guzmán.
Viernes 13 de noviembre
- Nodo Otaño: licenciada Paneblanco.
- CAPS Parque Oeste: licenciada Leyes.
- Consultorio hospital: licenciada Guzmán.
Desde el servicio informaron que la atención en los nodos se realizará de 8 a 20 horas.
Entre las prestaciones disponibles se encuentran los controles de embarazo, estudios de Papanicolaou (PAP), controles vinculados al HPV y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.