El servicio de Obstetricia difundió el cronograma de atención en la comarca

Del martes 10 al viernes 13 de noviembre.

El Servicio de Obstetricia del hospital zonal dio a conocer el cronograma de atención previsto para la semana del martes 10 al viernes 13 de noviembre.

La propuesta contempla la presencia de profesionales de Obstetricia en distintos nodos y centros de salud de la región, con el objetivo de garantizar el acceso a controles y consultas vinculadas con la salud sexual y reproductiva.

De acuerdo con el cronograma difundido, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:

Martes 10 de noviembre

  • Nodo Pampa: licenciada Valenzuela.
  • Consultorio hospital: licenciada Leyes.
  • CAPS Brentana: licenciada Guzmán.

Miércoles 11 de noviembre

  • Nodo Pampa: licenciada Sacomandi.
  • CAPS Centenario: licenciada Espinosa.
  • CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
  • CAPS Peñi Trapún: licenciada Guzmán.

Jueves 12 de noviembre

  • Nodo Otaño: licenciada Di Tomaso.
  • CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
  • CAPS Brentana: licenciada Guzmán.

Viernes 13 de noviembre

  • Nodo Otaño: licenciada Paneblanco.
  • CAPS Parque Oeste: licenciada Leyes.
  • Consultorio hospital: licenciada Guzmán.

Desde el servicio informaron que la atención en los nodos se realizará de 8 a 20 horas.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran los controles de embarazo, estudios de Papanicolaou (PAP), controles vinculados al HPV y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.