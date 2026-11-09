Plaza Huincul celebrará el Día de la Tradición con espectáculos y actividades

Este martes 10 de noviembre, a partir de las 18

La ciudad de Plaza Huincul se prepara para celebrar el Día de la Tradición con una jornada de encuentro cultural que tendrá lugar este martes 10 de noviembre, a partir de las 18, en el Pasaje Tucho Pérez.

La propuesta incluirá espectáculos culturales y tortas fritas para compartir, en una actividad abierta a vecinos y vecinas que busca poner en valor las costumbres y expresiones tradicionales argentinas.

La fecha recuerda el nacimiento de José Hernández, ocurrido el 10 de noviembre de 1834, autor del Martín Fierro, una de las obras más representativas de la literatura gauchesca y un símbolo de la identidad cultural del país.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de la celebración y disfrutar de una tarde de tradición, música y encuentro.

La convocatoria es abierta: quienes se acerquen podrán llevar su mate y compartir una jornada para celebrar las raíces y costumbres argentinas.