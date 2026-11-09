Concluyó el Desafío Eco YPF 2026 que se hizo en Junín, Buenos Aires

Fueron 156 escuelas las participantes, entre ellas, la EPET N° 10 de Plaza Huincul.

La iniciativa que promueve la Fundación YPF reunió a 2 mil estudiantes de 156 escuelas de 23 provincias argentinas. La EPET N° 10 fue una de ellas.

Los participantes arribaron al autódromo Eusebio Marcilla para protagonizar una de las competencias educativas y tecnológicas más importantes del mundo.

Durante la primera jornada, los equipos realizaron la revisión técnica de sus prototipos eléctricos, a cargo de los comisarios técnicos de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), organismo responsable de la fiscalización de la competencia.

Además, los estudiantes participaron de una novedosa Evaluación de Diseño, en la que debieron explicar y defender ante un jurado integrado por ocho profesores del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) cómo desarrollaron y construyeron sus vehículos, fundamentando las decisiones técnicas adoptadas durante el proyecto.

La jornada también incluyó el reconocimiento del circuito, donde los jóvenes comenzaron a familiarizarse con el escenario en el que competirán durante el fin de semana.

El sábado se desarrollaron las pruebas de aceleración, habilidad conductiva y clasificación. En esa instancia, los equipos pusieron a prueba el rendimiento, la eficiencia y la capacidad de conducción de sus prototipos eléctricos.

El domingo fue el turno de dos de los momentos más esperados del fin de semana. La competencia femenina, con la participación de más de 150 mujeres pilotos. Y finalmente, la gran Carrera Endurance, fue la prueba más importante del Desafío ECO YPF 2026, en la que los equipos combinaron velocidad, estrategia y eficiencia energética.

La EPET N° 10 compitió con el Auto N° 13 Synapse

Estos fueron los resultados:

Carreras 7/11

SetUp 76/149

Tiempo 1:54.172

1/8 de milla 4/4

Tiempo 19.336 seg

Flying LAP 118/149 tiempo 10:35.338

Carreras 8/11

SPRINT femenino; 52/140

Tiempo 7:17.856

ENDURANCE: 103/149, 7 vueltas,

Tiempo 1:12:56.486

Evaluación ITBA (Competencia de diseño y trabajo ABP): puesto 101, puntos: 59,4

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