Cutral Co vivió un fin de semana a puro Maxi Básquet femenino

Los encuentros se distribuyeron en tres escenarios deportivos

Cutral Co fue escenario de un fin de semana deportivo con una importante convocatoria de jugadores y jugadoras que participaron del Torneo Maxi Básquet Aniversario Ciudad de Cutral Co, una competencia que reunió a delegaciones de distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

La actividad comenzó el sábado con el acto de apertura realizado en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi y continuó durante el domingo con una intensa programación de 20 partidos correspondientes a las categorías Primera, +30 y +50.

Los encuentros se distribuyeron en tres escenarios deportivos: el Gimnasio Municipal, el Club Pérfora y las instalaciones de Plaza Huincul, que también formaron parte de la organización de esta propuesta regional.

Del acto inaugural participaron el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín; la concejal Élida González; y la coordinadora de Maxi Básquet, Lili Mobilio.

Durante el encuentro, Mobilio destacó la presencia de equipos provenientes de General Roca, Villa Regina, Vista Alegre, Centenario, Neuquén capital, Plaza Huincul y Cutral Co, lo que permitió reunir a deportistas de diferentes puntos de la región.

Uno de los aspectos más importantes de esta edición fue la participación, por primera vez, de cuatro equipos femeninos integrados por jugadoras mayores de 50 años. La presencia de estas deportistas marcó un avance para la disciplina y puso en valor el crecimiento del básquet femenino en las categorías de mayores.

La propuesta se sumó a las actividades deportivas vinculadas al aniversario de Cutral Co y dejó un balance de participación regional, con el Maxi Básquet como protagonista de un fin de semana de intensa actividad.