Cutral Co avanza con la preparación del terreno para construir 30 viviendas en Peñi Trapún

El proyecto contempla, en esta primera etapa, tareas de movimiento de suelo, nivelación y compactación del terreno, antes de comenzar con la instalación de los servicios.

El municipio de Cutral Co avanza con los trabajos preliminares para la construcción de 30 viviendas sociales en el barrio Peñi Trapún. El proyecto contempla, en esta primera etapa, tareas de movimiento de suelo, nivelación y compactación del terreno, antes de comenzar con la instalación de los servicios.

El intendente Ramón Rioseco recorrió el sector junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, para supervisar el desarrollo de las tareas.

Según explicó Torrico, ya se realizó un movimiento de suelo de aproximadamente 14.000 metros cúbicos. Además, indicó que los trabajos de nivelación y compactación estarán finalizados la próxima semana, para luego avanzar con las obras de infraestructura y los servicios.

Durante la recorrida, Rioseco destacó la importancia de impulsar proyectos habitacionales en distintos sectores de la ciudad y sostuvo: “Siempre queremos fortalecer y darle visibilidad a los barrios”.

En ese marco, el jefe comunal adelantó que también se proyecta la construcción de nuevas viviendas en los barrios Nehuenche y Parque Oeste.

A su vez, informó que se encuentra en marcha el proceso de licitación para otras 100 viviendas destinadas a los barrios Unión y Progreso.

Rioseco remarcó que la política habitacional apunta a dar respuesta a familias que no cuentan con posibilidades de acceder a un crédito hipotecario. “Hacer viviendas sociales para nosotros es un reconocimiento a las familias que no pueden pagar un crédito hipotecario”, expresó.

De esta manera, el proyecto de Peñi Trapún se suma a otras iniciativas habitacionales anunciadas para Cutral Co, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y avanzar con obras de infraestructura en distintos barrios de la ciudad.