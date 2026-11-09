Provincia y Neuquén capital votan el 14 de febrero, Plaza Huincul no y Cutral Co es una incógnita

El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto hoy para convocar a elecciones el próximo 14 de febrero, como se había adelantado hace unos meses. Lo mismo hizo el intendente Mariano Gaido, que ya no irá por la reelección sino que se elegirá su sucesor.
En Plaza Huincul se votará en soledad, como lo establece el artículo 160 de la carta orgánica. Será 90 días después del 14 de febrero o 90 días antes de las elecciones nacionales en octubre, probablemente en julio.
En cambio en Cutral Co, todavía no hay definiciones. El intendente Ramón Rioseco dijo que Cutral Co tiene posibilidad de votar en conjunto o después.
Con esta convocatoria, los electores podrán elegir en las categorías gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, consejeros escolares y en categorías municipales para el caso de que se convoque.