El Colegio Tecnológico UTN de Cutral Co publicó los resultados del ingreso 2027

La muestra de exámenes se realizará desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre, en el horario de 9 a 12.

El Colegio Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional del Neuquén, informó que ya se encuentran disponibles los resultados de los exámenes de ingreso para el ciclo lectivo 2027.

Las familias podrán consultar el listado de aspirantes que lograron ingresar acercándose al establecimiento educativo, donde la nómina estará publicada en la puerta del colegio.

Además, se informó que la muestra de exámenes se realizará desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre, en el horario de 9 a 12.

Desde la institución aclararon que los aspirantes que no hayan ingresado tendrán prioridad durante esta instancia de revisión de las evaluaciones.