Volcó en la ruta 237, bajo una lluvia torrencial y falleció el acompañante

Se dieron dos vuelcos casi simultáneos, debido a la baja adherencia en la ruta por una lluvia muy fuerte

Aproximadamente a las 6 de esta mañana de viernes, la ruta nacional 237 estaba transitable con extrema precaución por la lluvia que caía en la zona cercana a Picún Leufú.

Los bomberos voluntarios informaron que les reportaron un vuelco y al salir en asistencia a ese sector, se encuentran con otro vuelco en el que había una víctima fatal.

El acompañante del conductor de un vehículo Corsa Weekend falleció tras los tumbos que dio el auto en el kilómetro 1367 de la ruta 237. El hombre que conducía debió ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración mientras que su acompañante, también hombre, falleció en el lugar.

En el otro vuelco, de una camioneta Chevrolet S10 iban tres personas, un hombres y dos mujeres, que fueron asistidos por el personal del hospital local de Picún Leufú.

La traza de la ruta está con deformidades y baches, pero transitable. Lo que ocurre que se acumula agua en sectores de la cinta asfáltica y eso provoca poca adherencia, se recomienda transitar a una velocidad baja y con precaución.