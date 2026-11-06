Vecino de Huincul pidió en la Legislatura provincial que el descuento del 30% en la luz incluya a comercios

Tras la presentacón, deberá seguir el camino legislativo para conseguir el apoyo necesario

El ciudadano Fernando Barros presentó dos proyectos de resolución para que desde el poder Ejecutivo se realicen las gestiones necesarias para incluir a comercios y pymes de las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co en el descuento del 30% en la factura de luz que el Estado provincial acordó con los municipios y la cooperativa Colpeco para los usuarios residenciales.

Sostiene en sus fundamentos que, sin esta modificación, la medida sólo alcanza al 92 % de los asociados de la cooperativa en ambas ciudades, universo que rondan los 25.000 usuarios. No obstante, el acuerdo excluye a comercios y locales industriales, sectores que sostienen la actividad económica, el empleo y el abastecimiento local.

La nota tuvo ingreso formal a su tratamiento legislativo y fue enviado a las direcciones legislativas donde se hace un encuadre técnico, se le da número de expediente y se lo digitaliza. Luego pasa a la comisión de Labor Parlamentaria para que sea incluido en la próxima sesión legislativa.

Es allí cuando finalmente toma estado parlamentario y se lo deriva a una comisión para su tratamiento. Si logra tener despacho, entonces será tenido en cuenta nuevamente en una sesión.