Vecino de Huincul pidió en la Legislatura provincial que el descuento del 30% en la luz incluya a comercios

El ciudadano Fernando Barros presentó dos proyectos de resolución para que desde el poder Ejecutivo se realicen las gestiones necesarias para incluir a comercios y pymes de las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co en el descuento del 30% en la factura de luz que el Estado provincial acordó con los municipios y la cooperativa Colpeco para los usuarios residenciales.
Sostiene en sus fundamentos que, sin esta modificación, la medida sólo alcanza al 92 % de los asociados de la cooperativa en ambas ciudades, universo que rondan los 25.000 usuarios. No obstante, el acuerdo excluye a comercios y locales industriales, sectores que sostienen la actividad económica, el empleo y el abastecimiento local.
La nota tuvo ingreso formal a su tratamiento legislativo y fue enviado a las direcciones legislativas donde se hace un encuadre técnico, se le da número de expediente y se lo digitaliza. Luego pasa a la comisión de Labor Parlamentaria para que sea incluido en la próxima sesión legislativa.
Es allí cuando finalmente toma estado parlamentario y se lo deriva a una comisión para su tratamiento. Si logra tener despacho, entonces será tenido en cuenta nuevamente en una sesión.