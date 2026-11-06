Plaza Huincul: Bentia Energy se presentó antes empresas locales

Fue un encuentro que organizó la subsecretaría de Industria y Tecnología de Plaza Huincul.

Desde el municipio huinculense, a través de la subsecretaría de Industria y Tecnología, se informó que fue organizada junto a la empresa Bentia Energy una jornada de vinculación estratégica.

El encuentro estuvo orientado a fortalecer el desarrollo de proveedores locales y generar nuevas oportunidades de negocio en la región.

El encuentro se desarrolló en el centro cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul tuvo como eje central la gestión y evolución de compras, con especial atención a la contratación de mano de obra local, las oportunidades para proveedores de la zona y las actividades vinculadas a la proyección de la empresa.

Durante la jornada, se abordaron aspectos relacionados con la articulación entre el sector público y privado, con el objetivo de promover la participación de empresas y trabajadores de la región en las oportunidades que genera la actividad.

En este sentido, el subsecretario de Industria y Tecnología, Rodrigo Carrasco, destacó la importancia de generar estos espacios de vinculación.

“Es fundamental que las empresas que se radican y desarrollan su actividad en nuestra región puedan encontrar en Plaza Huincul y en las localidades cercanas proveedores, trabajadores y servicios que acompañen su crecimiento. Estas instancias nos permiten acercar oportunidades y fortalecer el entramado productivo local”, subrayó.

Por su parte, Bentia Energy reafirmó su apuesta por las áreas productivas cercanas a la ciudad, con una mirada puesta en el desarrollo de proveedores y la generación de oportunidades para las comunidades de la región.