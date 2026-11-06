ISIS MORENA SEPULVEDA

QEPD NECROLÓGICA

03/02/2013 – 05/11/2026



“Nuestro angelito de la casa decidió partir.. Ahora está con Dios y nos dejó con su hermoso recuerdo. Fuiste, eres y serás mi princesita, el amor de mi vida.. Siempre te llevaré conmigo. Te amamos hijita.. Papá, mamá y tus hermanos”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limtada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 07/11/2026 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Traslado Sanitario, Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.