Plaza Huincul: chocaron una moto y una camioneta

Fue esta tarde, alrededor de las 20.

Un incidente vial ocurrió hoy, alrededor de las 20 en la mano norte de la avenida Benito Pérez y su intersección con Juan Lager, de Plaza Huincul, en inmediaciones al límite con Cutral Co.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta marca Ford Eco Sport y una motocicleta de 150 centímetros cúbicos. Aunque no se conocieron mayores detalles de la mecánica del siniestro, la colisión hizo que hasta el lugar llegaran efectivos de la Policía Provincial, de la división Tránsito.

Las pericias posteriores determinarán cuáles fueron las razones por las que se produjo el incidente. En este sector, donde la avenida Pérez al atravesar el límite se convierte en Los Cipreses y la transversal que es JJ Valle, implica que los conductores deban prestar especial atención.

En el lugar hay cartelería indicativa sobre las prioridades de paso.