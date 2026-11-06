El intendente de Plaza Huincul recibió al plantel campeón de básquet U13 del Club Pérfora

Las chicas obtuvieron el campeonato en Viedma el fin de semana pasado

El jefe comunal de Plaza Huincul, Claudio Larraza, mantuvo una reunión con las integrantes y el cuerpo técnico de la categoría U13 femenina de básquetbol del Club Pérfora, luego de que obtuvieran el título en el torneo «Un Sol para las U13», disputado en la ciudad de Viedma, Río Negro.

Durante el encuentro, las autoridades municipales y la delegación deportiva compartieron un desayuno en el que se reconoció el desempeño del equipo en el certamen regional. En dicha competencia, el conjunto representativo de Plaza Huincul logró coronarse campeón tras adjudicarse la victoria en la totalidad de los partidos disputados.

En el marco de la recepción, Larraza expresó: «Apostamos mucho al deporte y a las instituciones deportivas de Plaza Huincul. Existen muchos deportistas destacados y ustedes son una muestra». Asimismo, durante la actividad se remarcó el compromiso y la preparación de las jóvenes jugadoras al representar a la localidad a nivel provincial y regional.