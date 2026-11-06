Usar cáñamo industrial para remediar aguas servidas en Huincul es posible

Los resutados fueron muy positivos. Las piletas podrían utilizarse en las chacas para aprovechar mejor el agua

Esta semana se presentaron los resultados finales del “Proyecto Piloto de Tratamiento de Efluentes y Remediación Ambiental”, una iniciativa de la subsecretaría de Industria y Tecnología de la Municipalidad de Plaza Huincul junto a la Fundación GEN y Animal Boys.

Como es sabido, el agua contaminada de las cloacas de Cutral Co y Plaza Huincul llega a la zona de Chacras de esta última localidad para su disposición final. En el predio que pertenece al EPAS, se construye una ampliación de las piletas de tratamiento para poder reutilizar este agua para cultivos no alimenticios.

Pero en simultáneo se realizó la prueba que propone una alternativa sustentable basada en biomateriales derivados del cáñamo industrial para el tratamiento de aguas servidas y residuales mediante tecnologías integradas.

“El ensayo, el piloto, fue muy bueno, dio resultados altamente positivos y mejor de lo esperado”, dijo el secretario de Industria, Rodrigo Castaño, aunque aclaró que “no es determinante porque es solo un ensayo pero fue muy positivo”.

Durante la presentaación realizada en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, se ofrecieron los resutltados de la prueba. “Se analizó la efectividad de los materiales cañamo industrial, que se utilizaron en una pileta piloto que tiene características compatibles con la instalación en una chacra para que algún productor tenga mejor aprovechamiento del recurso hídrico”, contó Carrasco.

Y además explicó que “fue muy bueno el resultado también de la instalación de las placas sobre el suelo, incluso funcionó mejor en zonas contaminadas que no contaminadas”, lo que hace más propicia su utilización.

También se analizó cuánto variaba si se le agregaba ozono al proceso y no hubo variación, entonces se concluyó que la recuperación tiene que ver más con los biomateriales del cáñamo.

El trabajo técnico lo realizó la Fundación Gen, con base en General Roca que desde su creación en 2019, trabaja para impulsar un modelo productivo sustentable a través del cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Con sede en General Roca, provincia de Río Negro, esta ONG patagónica se convirtió en la primera en el país en realizar una extracción experimental de aceite de cáñamo, y lidera actualmente dos cultivos experimentales en la región.