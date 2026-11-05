Se realizará una nueva edición de la Feria Plaza Emprende

En el Parque Lineal Carlos Rivadulla.

La actividad se desarrollará el sábado 7 de noviembre, de 17 a 21, en el Parque Lineal Carlos Rivadulla. La propuesta reunirá a emprendedores locales en un espacio destinado a promover la producción y el desarrollo de la economía local.

La Municipalidad de Plaza Huincul anunció una nueva edición de la Feria Plaza Emprende, que tendrá lugar este sábado 7 de noviembre en el Parque Lineal Carlos Rivadulla.

La jornada se llevará a cabo entre las 17 y las 21 horas y ofrecerá un espacio de encuentro para emprendedores de la ciudad, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos.