Plaza Huincul: la EPET N° 10 realizará la cuarta edición de la Feria EmprendeTec

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre

La comunidad educativa de la EPET N° 10 de Plaza Huincul invita a participar de la cuarta edición de la Feria EmprendeTec, un espacio destinado a promover el emprendedurismo, acompañar a los productores locales y generar oportunidades de comercialización.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre, de 17 a 21 horas, en el SAF de la EPET N° 10, con entrada libre y gratuita para todo el público.

La propuesta reunirá a artesanos, productores y revendedores, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, además de acercar sus emprendimientos a los vecinos de la ciudad y la región.

La feria es impulsada desde la cooperadora escolar de la EPET N° 10, en el marco de una iniciativa que busca fortalecer los espacios de participación, creatividad y trabajo, al tiempo que acompaña la formación de los estudiantes.

Quienes deseen participar como expositores o realizar consultas sobre la inscripción pueden comunicarse al 299 423 1215.