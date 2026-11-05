Cutral Co: habrá un corte programado de energía eléctrica este viernes

El corte se extenderá entre las 8 y las 11 horas

Copelco nformó que este viernes 6 de noviembre se realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad. La medida responde a trabajos de mantenimiento en líneas de media tensión.

Según el comunicado, el corte se extenderá entre las 8 y las 11 horas y afectará de manera provisoria el servicio de energía eléctrica en diferentes barrios.

Las zonas comprendidas en la interrupción serán:

Barrio Peñi Trapún: desde calle 9 de Julio hasta el Canal Colector y desde Matorras hasta Zapala.

desde calle 9 de Julio hasta el Canal Colector y desde Matorras hasta Zapala. Barrio Monte Hermoso: en su totalidad.

en su totalidad. Otro sector de la ciudad: desde calle Alberto Tarifeño hasta Esther Krigman y desde Independencia hasta Hilario Estévez.

Además, se detalló que la interrupción alcanzará a usuarios singulares, entre ellos la Planta Municipal de Residuos, Granja El Amanecer, Bombeo Municipal Monte Hermoso, escuela N.º 281, Cablevisión Amplificadores, CDI Arco Iris y Jardín N.º 15.