La escuela infantil Nº 5 confirma clases normales y presencia policial

La institución confirmó que la comisaría 15° estará presente con personal policial en el establecimiento

Luego del violento episodio ocurrido el domingo por la tarde en el barrio Daniel Sáez, en inmediaciones de establecimientos educativos, las autoridades de la escuela infantil N.º 5 de Cutral Co informaron que las clases del viernes 6 de noviembre se desarrollarán con total normalidad en ambos turnos.

A través de un comunicado dirigido a las familias, la institución confirmó que la comisaría 15° estará presente con personal policial en el establecimiento, con el objetivo de resguardar la seguridad de los niños y niñas, sus familias y el personal educativo.

Desde la institución explicaron que esta medida responde a la necesidad de garantizar un entorno seguro y de tranquilidad para toda la comunidad, poniendo especial énfasis en el derecho de las infancias a ser cuidadas, escuchadas y protegidas, tanto en su integridad física como emocional.

Asimismo, el comunicado remarca que la protección de las infancias está contemplada en la Ley Nacional N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de Educación Nacional N.º 26.206.