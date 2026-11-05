Cutral Co premió a los ganadores de la segunda edición del Desafío Matemático Juvenil 2026

La actividad convocó a alrededor de 300 estudiantes de establecimientos educativos de Cutral Co, Plaza Huincul y Picún Leufú

Unos 300 estudiantes de escuelas secundarias de Cutral Co, Plaza Huincul y Picún Leufú participaron de la propuesta organizada por el Instituto de Formación Docente N° 14. La iniciativa busca promover el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo.

Este jueves se realizó la premiación de la segunda edición del Desafío Matemático Juvenil 2026, una iniciativa impulsada por el Instituto de Formación Docente N° 14 bajo el lema “Pensar, Crear, Resolver”.

La actividad convocó a alrededor de 300 estudiantes de establecimientos educativos de Cutral Co, Plaza Huincul y Picún Leufú, quienes participaron de diferentes desafíos orientados a fortalecer el razonamiento matemático, la creatividad y la resolución colectiva de problemas.

Durante el acto estuvieron presentes el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; la concejal Elida González y autoridades del Instituto de Formación Docente N° 14. En la jornada se reconoció a los equipos que alcanzaron los tres primeros puestos de cada categoría, además de distinguir a las instituciones participantes.

Los primeros puestos de esta edición fueron para:

Nivel 1 – Ciclo Básico: “Las Panchitas”, de la UTN.

“Las Panchitas”, de la UTN. Nivel 2 – Interciclo y Ciclo Orientado: “El Consejo de Pitágoras”, de la EPET N° 10.

“El Consejo de Pitágoras”, de la EPET N° 10. Nivel 3 – Educación Permanente de Jóvenes y Adultos: “3 Doritos Después”, del CPEM N° 43.

En ese contexto, Rioseco destacó la importancia del compromiso colectivo con la educación pública y el acompañamiento de las trayectorias educativas.

“Tenemos que trabajar colectivamente en defensa de la educación pública. Los docentes enseñando, las autoridades acompañando y los chicos estudiando y participando”, expresó el jefe comunal.