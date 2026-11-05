Más de 1.200 docentes participaron del Congreso Provincial de Educación Física

Realizado durante dos jornadas en el espacio DUAM de Neuquén capital

Más de 1.200 docentes de toda la provincia participaron del II Congreso Provincial de Educación Física, realizado durante dos jornadas en el espacio DUAM de Neuquén capital. La convocatoria superó la registrada en la primera edición, desarrollada en 2025.

Bajo el lema “Debates actuales para horizontes posibles”, el encuentro reunió a profesores y especialistas en distintas actividades de capacitación, exposiciones y debates sobre los desafíos actuales de la disciplina.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Física del Consejo Provincial de Educación (CPE), abordó temáticas como inclusión, género, enseñanza del deporte, ciudadanía infantil y responsabilidad profesional.

Entre los disertantes participaron Pablo Scharagrodsky, Stella Maris Crescente, Ana Mansi, Marcelo Angriman y Eduardo Lautaro Galak, entre otros especialistas. También se presentaron proyectos y experiencias pedagógicas de establecimientos educativos de la provincia.

Desde la organización destacaron el compromiso de los participantes, especialmente de quienes viajaron desde localidades alejadas para sumarse a las jornadas.

El congreso busca fortalecer la formación continua de los docentes y promover nuevas prácticas pedagógicas destinadas a niños, niñas y jóvenes del sistema educativo neuquino.