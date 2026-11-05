Denuncian maniobras peligrosas de una camioneta del Gobierno en la ruta entre Cutral Co y Zapala

La mujer sostuvo que la conducta del conductor estuvo a punto de provocar un choque frontal con otro vehículo

Una vecina de Zapala realizó un descargo público tras protagonizar una situación de extremo peligro mientras circulaba por la Ruta Nacional 22, en el trayecto entre Cutral Co y Zapala.

Según su relato, el episodio ocurrió ayer, alrededor de las 16:30, cuando una camioneta que, de acuerdo con su denuncia, pertenecería al Gobierno provincial circulaba a alta velocidad y habría realizado maniobras imprudentes.

La mujer sostuvo que la conducta del conductor estuvo a punto de provocar un choque frontal con otro vehículo y que ella misma también estuvo cerca de ser embestida.

La situación generó preocupación por el riesgo al que quedaron expuestos los automovilistas que transitaban por ese sector de la ruta.

Villegas cuestionó especialmente la responsabilidad de quien conducía el vehículo y puso el foco en que, de confirmarse su pertenencia al Estado provincial, se trataría de una unidad oficial que debería ser utilizada con responsabilidad y respetando las normas de tránsito.