Cutral Co entregó materiales de construcción a otras 30 familias

En lo que va del año, ya fueron acompañadas 316 familias.

El municipio de Cutral Co realizó este jueves una nueva entrega de materiales de construcción destinada a 30 familias de la ciudad, con el objetivo de acompañar a vecinos que buscan avanzar en la construcción de sus viviendas o finalizar obras en marcha.

La actividad se desarrolló en el Salón de Acuerdos Américo Verdenelli y estuvo encabezada por el intendente Ramón Rioseco, junto al jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; la secretaria General, Sandra Valdivia; la secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza; concejales y las familias beneficiarias.

Durante el encuentro, Rioseco destacó el alcance del programa de asistencia habitacional y señaló que, en lo que va del año, ya fueron acompañadas 316 familias.

Además, precisó que desde el inicio de la actual gestión, en 2023, el municipio entregó 700 órdenes de compra para materiales de construcción y adjudicó 1.700 lotes sociales o de mediano acceso.

El jefe comunal remarcó que la iniciativa busca brindar respuestas a quienes realizan un esfuerzo económico para acceder a una vivienda propia y sostuvo que el municipio continuará impulsando políticas vinculadas al acceso a la tierra y la construcción.

“La tierra y la vivienda son fundamentales para cada familia”, expresó Rioseco al reafirmar la continuidad de este tipo de acompañamiento.