Sin objeciones se realizó la audiencia pública ambiental para la construcción de poliducto y gasoducto del Proyecto GNL

Estuvo presente el intendente Claudio Larraza y también referentes empresariales y gremiales, todos en favor del proyecto

En Plaza Huincul se llevó a cabo la audiencia pública en la que se presentó el informe de impacto ambiental para la construcción de dos caños que van a transportar gas y condensados para su posterior venta internacional.

En total, el poliducto, según se informó tendrá una longitud de 526 kilómetros de los cuales 82 atravesarán la provincia de Neuquén. Estará destinado al transporte de condensados no estabilizados desde la planta de tratamiento de gas

El gasoducto tendrá una extensión similar, con una capacidad de transporte de 66 millones de metros cúbicos estándar por día. En ambos casos, la traza será desde el área mencionada hasta Sierra Grande, en Río Negro.

En el informe, YPF además brindó detalles de la inversión general del Proyecto GNL, con los números globales para que se tomara dimensión de lo que implica no solo la construccón del gasoducto y el poliducto sino todo el proyecto.

En la audiencia habló el intendente Claudio Larraza, el gerente de IAPG, Raúl Vila, la secretaria académica de la UTN, Mónica Bolies, representantes de los gremios Supeh y UOCRA, Sclar en representación de la cámara empresarial CEIHA, Rodrigo Carrasco, secretario de Industria de Cutral Co y referentes del VMOS, que explicaron cómo se desarrollan este tipo de obras.

Si hubo consultas sobre planes de seguridad y ambientales pero nadie se opuso. El intendente Claudio Larraza dijo que “este mega proyecto sin lugar a dudas va a ser trascendental, si se cumplen los números nos va a encontrar un 2030 muy bien, como comarca”.

Y agradeció “a todos los asistentes, presentando un proyecto tan claro, estamos totalmente alineados con este proyecto, colaborando y respaldando con cada situación, siempre y cuando todo se vaya cumpliendo como está previsto”. Y resaltó que “hace tres años que venimos trabajando en una capacitación muy exhaustiva de personas, con un centro de capacitación muy enrutado, no sabíamos lo que iba a venir pero nos encuentra preparados, a nosotros y a las empresas”.