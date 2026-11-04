Cutral Co se prepara para una nueva edición del Pichi Tremn Tahuen 2026

El Festival de Música Folklórica Infantil, que tendrá lugar en el Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co.

El próximo sábado 7 de noviembre se realizará una nueva edición del Pichi Tremn Tahuen, el Festival de Música Folklórica Infantil, que tendrá lugar en el Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co.

La propuesta comenzará a las 16 y contará con una presentación especial: la de Wara Calpanchay, artista revelación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, quien llegará a la comarca para compartir su música y talento.

El encuentro busca promover la música folklórica y generar un espacio para que niños y niñas puedan acercarse a las expresiones culturales tradicionales.

La actividad será con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a las familias y a toda la comunidad a participar de esta jornada cultural.