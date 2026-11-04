Cutral Co fue sede del 5° Encuentro de Bomberos y Brigadistas: participaron entre 250 y 300 personas

La convocatoria incluyó brigadas de empresas petroleras que desarrollan sus actividades en Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Añelo, Centenario y otras localidades de la cuenca neuquina.

El Parque de la Ciudad de Cutral Co fue escenario del 5° Encuentro de Bomberos y Brigadistas, una propuesta que reunió a entre 250 y 300 participantes, entre integrantes de brigadas de emergencia de la industria petrolera y cuerpos de Bomberos Voluntarios de distintas localidades de Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con este medio, Carlos Tapias, representante de la Comisión del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), explicó que el encuentro tiene como principales objetivos promover la capacitación, el entrenamiento y el perfeccionamiento de quienes intervienen en situaciones de emergencia, además de generar espacios de camaradería e intercambio de experiencias.

La convocatoria incluyó brigadas de empresas petroleras que desarrollan sus actividades en Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Añelo, Centenario y otras localidades de la cuenca neuquina. También participaron Bomberos Voluntarios de diferentes puntos de la región y de la provincia de Buenos Aires.

Tapias señaló que el encuentro combina instancias de formación con competencias prácticas, en las que los participantes pueden poner a prueba sus conocimientos y habilidades para actuar ante distintas contingencias.

«Este encuentro se organiza con el solo propósito de una camaradería, un propósito de competencia, de que la gente, los brigadistas y los bomberos voluntarios se vayan perfeccionando en todo lo que es control de emergencia», sostuvo.

Capacitación y trabajo conjunto

La actividad contó con la participación de empresas auspiciantes y firmas vinculadas con la industria, especialmente aquellas dedicadas a la comercialización de equipamiento y elementos de protección contra incendios.

Además de las competencias, se desarrollaron disertaciones y capacitaciones destinadas tanto a brigadistas industriales como a integrantes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Para Tapias, el acompañamiento de las empresas y de las instituciones resulta fundamental para sostener este tipo de encuentros, que permiten fortalecer la preparación de los equipos que deben intervenir ante incendios y otras situaciones de riesgo.

En ese sentido, remarcó la importancia de generar vínculos entre los distintos cuarteles y brigadas, de manera que el entrenamiento compartido contribuya a mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación ante emergencias.

Cutral Co, sede de tres de las cinco ediciones

Durante la entrevista, el representante del IAPG destacó que Cutral Co recibió por tercera vez este encuentro, sobre un total de cinco ediciones realizadas.

En ese contexto, agradeció al municipio por facilitar las instalaciones del Parque de la Ciudad y permitir el desarrollo de una convocatoria que, según indicó, mantiene un nivel de participación de entre 250 y 300 personas.

También reconoció el acompañamiento de los dos cuarteles de Bomberos Voluntarios de la comarca: Cutral Co y Plaza Huincul. Mencionó especialmente la colaboración de José Acuña y Darío Campos, quienes pusieron a disposición recursos y unidades de emergencia para contribuir con la logística y el desarrollo de las actividades.

«Ellos me ayudan a la logística con todo lo que es unidades de emergencia de ambas localidades», explicó.

El desafío de una nueva edición

Al realizar un balance de esta quinta convocatoria, Tapias manifestó su satisfacción por el desarrollo de las actividades y confirmó que existe la intención de continuar con la iniciativa durante el próximo año.

«Ya me están desafiando para el año que viene y sí, lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer mucho mejor», expresó.

El organizador, nacido en Cutral Co, también manifestó su interés en que la ciudad continúe siendo sede del encuentro, con el objetivo de consolidar una propuesta que integra a trabajadores de la industria hidrocarburífera, brigadistas y bomberos voluntarios.

La quinta edición volvió a poner en agenda la importancia de la capacitación permanente y el trabajo articulado entre el sector privado, los organismos públicos y los cuerpos de emergencia. En una región atravesada por la actividad hidrocarburífera, la preparación de quienes intervienen ante situaciones críticas constituye un aspecto central para la prevención y la protección de las personas.