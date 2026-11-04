Cyber Monday: la Policía alertó sobre estafas virtuales y difundió recomendaciones

Se destaca comprar únicamente en sitios oficiales y evitar ingresar a enlaces sospechosos que puedan llegar a través de mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

En el marco del Cyber Monday, la Policía de Neuquén difundió una serie de recomendaciones para prevenir estafas virtuales durante las compras online. La advertencia apunta a evitar que las promociones y los descuentos sean utilizados por ciberdelincuentes para engañar a los consumidores y obtener información personal o financiera.

Desde la fuerza de seguridad señalaron que, durante este tipo de jornadas comerciales, es importante extremar las precauciones antes de concretar una operación por internet, especialmente al ingresar a plataformas de venta, compartir información o realizar transferencias bancarias.

Entre las principales recomendaciones, se destaca comprar únicamente en sitios oficiales y evitar ingresar a enlaces sospechosos que puedan llegar a través de mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

También aconsejaron no compartir contraseñas ni códigos de seguridad, desconfiar de ofertas cuyos precios resulten demasiado atractivos y verificar cuidadosamente los datos del destinatario antes de realizar cualquier transferencia de dinero.

La Policía advirtió que los estafadores suelen aprovechar el interés que generan las promociones para desarrollar maniobras destinadas a obtener datos personales y bancarios de sus víctimas.

En este contexto, la prevención y la verificación de cada operación son fundamentales para reducir los riesgos. La recomendación central es no dejarse llevar por la urgencia de una oferta y comprobar siempre la legitimidad del vendedor y del sitio antes de efectuar una compra.